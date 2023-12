Caso Yasmin: após 2 anos da morte da jovem, julgamento do dono da lancha segue sem data

Nesta terça-feira (12), completam dois anos que a jovem Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo desapareceu nas águas do rio Maguari, em Belém. Ela participava de uma festa em uma lancha, com mais 19 pessoas e foi encontrada morta no dia seguinte.

Lucas Magalhães de Souza, principal acusado de ter responsabilidade na morte da influencer, continua sem julgamento. Ele era o dono da lancha onde Yasmin estava e chegou a ficar preso na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), localizada no Complexo Prisional de Santa Izabel do Pará, mas foi solto em março deste ano.

Um possível julgamento de Lucas chegou a ser marcado para 31 de maio deste ano, mas após um recurso da defesa, o julgamento foi adiado.

Segundo o advogado de Lucas, Francelino Neto, a Justiça ainda não determinou uma data para o julgamento do réu porque o processo está em tramitação. Em nota, o advogado de defesa defesa informou que processo encontra-se na fase recursal.

"Não há previsão de e se Lucas será submetido a júri popular. Isso só poderá ser informado após os julgamentos dos recursos. Com relação aos crimes pelos quais Lucas é acusado, a Defesa tem plena convicção que o delito de homicídio não ocorreu e não foi praticado por ele", detalha a nota.

Ainda segundo o advogado, a defesa mantém a argumentação de que Yasmin foi vítima de uma fatalidade, um acidente do qual Lucas não teve culpa.

Atualmente, Lucas Magalhães responde em liberdade pelos crimes de homicídio por dolo eventual, fraude processual, disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, após o desaparecimento de Yasmin, Lucas supostamente teria escondido uma arma de fogo, que foi manuseada. O réu também é suspeito de ter modificado a embarcação onde a festa ocorreu, inserindo novos equipamentos de segurança para adulterar a lancha.

Desabafo da mãe

Nas redes sociais, a mãe de Yasmin Macêdo publicou imagens da filha e um texto de lamentação pelos dois anos de morte da filha. Confira a publicação abaixo:

Relembre o caso

Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite de 12 de dezembro de 2021, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 19 pessoas. Yasmin teria sumido por volta de 22h30. O corpo da jovem só foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, dia 13, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade.