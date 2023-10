Caso Yasmin: 'o luto mudou minha vida para sempre', diz mãe da jovem

Nesta quinta-feira (12), dia em que completou um ano e 10 meses da morte da influencer e estudante de medicina veterinária Yasmin Cavaleiro Macêdo, duas publicações cheias de saudade foi feita no Instagram. A mãe dela, Eliene Fontes, publicou uma mensagem de luto e de reflexão diante da dor pela perda.

"1 ano e 10 meses sem você aqui nesse plano. Até hoje eu me pergunto como estou conseguindo viver sem a minha pessoa e a resposta agora eu já consigo aceitar: Deus me ajudou e ajuda esse tempo todo. Eu daria tudo, minha filha, só pra te ver por uma última vez. Me despedi de você e te falar o quanto meu amor por ti é eterno. Saiba que eu jamais vou te esquecer e estou 'tentando' dia após dia seguir a minha vida sem você, o que não é nada fácil", destacou no início de uma das publicações que acompanha uma foto de Yasmin.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Em outra publicação, Eliene aparece numa foto com lágrimas nos olhos explicando que o luto chegou e mudou a vida dela para sempre. A mãe de Yasmin compartilha o aprendizado que veio em meio a muita luta e batalhas.

"O luto levou uma parte gigantesca do meu ser, mas ele tbm me ensinou a batalhar pelo viver. Aprendi que o amor que ela me deixou é imortal e ora me sustentar até o final. Aprendi a transformar o meu luto em minha luta e tenho certeza que conseguiremos vencer!", frisa em um trecho.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Relembre o caso

Aos 21 anos, a influenciadora desapareceu na noite de 12 de dezembro de 2021, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 19 pessoas. Yasmin teria sumido por volta de 22h30. O corpo da jovem foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, dia 13, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. Uma morte que até hoej é cercada de mistérios.

Dono da lancha onde a influenciadora digital e estudante de medicina veterinária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo estava antes de cair e aparecer morta, Lucas Magalhães de Souza deverá ir mesmo a júri popular. O julgamento, no entanto, ainda não tem uma data para ocorrer.

No dia 4 de setembro, o Tribunal de Justiça do Pará confirmou sua própria decisão, que já havia sido proferida anteriormente, de que Lucas deverá ir a júri popular.