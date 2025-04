'Mais bem-dotado da cidade': boate promove concurso para eleger o maior pênis da capital

No próximo dia 12 de abril, uma festa para lá de ousada promete esquentar a noite com uma competição inusitada: o concurso que vai eleger o homem mais "bem-dotado" de uma cidade da Amazônia.

A disputa será realizada no palco de uma boate local, com direito à aferição ao vivo e muito entusiasmo da plateia, que também será a responsável por escolher o grande - sem trocadilhos - vencedor. O prêmio? O eleito levará R$ 1 mil em dinheiro e, claro, o prestigiado título da noite.

Se você ficou interessado (ou interessada) no evento, informamos que ele não será no Pará, mas, em Manaus, capital do Amazonas. Duvida? Acesse o link do evento aqui!

Durante o evento, os participantes subirão ao palco para o momento mais aguardado da festa: a medição oficial, feita diante do público, sem censura ou tabus. Em clima de descontração e diversão, cada concorrente será avaliado não apenas pelo tamanho, mas também pelo carisma, atitude e desenvoltura diante da plateia, que certamente não vai economizar nos gritos, aplausos e vaias.

O concurso é a grande atração da Festa Power Ranger’s e já está rendendo muitos comentários nas redes sociais. No perfil oficial do clube, os seguidores estão entrando na brincadeira com bom humor e criatividade.

“Já quero ser jurada nesse concurso 😂😂”, comentou uma internauta. “Vou participar dessa parada, vai que eu ganhe kkkkkk”, escreveu outro. Teve até quem levou a proposta para casa: “Meu marido falou que é pra eu ser jurada 🔥🔥”, revelou uma seguidora. E, claro, as piadas não pararam por aí: “Só não me inscrevo porque tem que ser duro. Se fosse mole, eu vencia 🤔”, brincou outro seguidor nos comentários.

E você, internauta? Gostou da ideia? Quer um evento assim no Pará?