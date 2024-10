'Mister Beringela': bar promove concurso inusitado para eleger pênis mais grosso

Um bar queridinho da cena LGBTQIA + em São Paulo deu o que falar ao promover o concurso ‘Mister Beringela’, para eleger o pênis mais grosso da capital paulista.

A competição ocorreu no Dédalos Bar na última quinta-feira (26) e foi apresentada por Dicesar, ex-participante do BBB10, que subiu ao palco com sua persona drag Dimmy Kieer.

Além do título, o vencedor também concorria a quantia de R$ 1.200. O segundo colocado, por sua vez, ganhou R$ 400.

Segundo as redes sociais do estabelecimento, dois candidatos ficaram “pau a pau” na decisão do título. “Após um empate na medida da grossura (17 cm), os candidatos 2 e 5 foram para a votação popular”, contaram.

Quem levou a melhor foi o candidato 5. O concurso escolheu preservar a identidade dos concorrentes e não divulgou o nome do vencedor.

Após o sucesso em São Paulo, o Dédalos Bar divulgou que realizará a segunda etapa do concurso na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, no dia 19 de outubro.