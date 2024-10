Ex-jogador de vôlei faz cirurgia de aumento peniano: ‘parece uma garrafa pet'

Ex-jogador de vôlei, Alê Siewert revelou que realizou um procedimento de aumento peniano recentemente. Aposentado das quadras, o agora criador de conteúdo adulto fez a operação em Campinas, no interior de São Paulo, com o especialista em harmonização íntima masculina Dr. Vitor Mello. “O que era grande, ficou maior”, disse ele sobre o resultado.

VEJA MAIS:

Segundo Mello, a técnica pode aumentar o comprimento do pênis em até 3 cm e a circunferência em até 7 cm. Além disso, o procedimento dura cerca de 40 minutos e é realizado apenas com anestesia local.

"Utilizamos uma combinação de bioestimuladores, toxina botulínica e ácido hialurônico. O efeito bioestimulador promove a produção de colágeno, melhorando a qualidade da pele e garantindo maior durabilidade dos resultados a médio e longo prazo. O preenchedor, por sua vez, proporciona ganhos imediatos. Alê ganhou 3 cm, totalizando 14,5 cm de circunferência", detalhou o profissional.

De acordo com Siewert, após dois dias do procedimento os efeitos já são aparentes. “Não só ficou maior, como também mais grosso. Um spoiler que deixo é que está parecendo uma garrafa pet, não estou conseguindo fechar a mão nele. E olha que tenho 2,03 m de altura e mãos grandes. Já gostava de andar sem roupa, agora mesmo não coloco mais, as gravações serão ainda melhores”, comentou.

Em suas redes sociais, Alê mostrou um pouco do resultado com fotos de sunga. Ele ainda afirmou que seus fãs podem conferir o resultado completo na plataforma Privacy, onde ele poste seus conteúdos +18.

Em suas redes sociais, Alê mostrou um pouco do resultado com fotos de sunga (Foto: Divulgação)

Alê não é o primeiro famoso a realizar este procedimento estético. Outros exemplos conhecidos são Gabigol e os ex-BBBs Wagner Santiago e Hadson Nery.