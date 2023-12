Caminhão tenta fazer manobra e esmaga ciclista na Alça Viária

Felipe Silva de Araújo, 26 anos, morreu ao ser atropelado por um caminhão na noite desta quinta-feira (28), na rodovia Alça Viária, bairro São João, em Marituba. O acidente foi registrado na esquina da rua Aracanga, no sentido de quem vai para Barcarena, no nordeste paraense.

De acordo com as autoridades policiais que atenderam a ocorrência, o motorista do veículo pesado estava manobrando para entrar em uma empresa, quando atingiu fatalmente o ciclista que estaria passando por trás do caminhão. Felipe morreu na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi ao local, mas nada pôde ser feito.

Segundo a polícia, o motorista se apresentou espontaneamente na Seccional de Ananindeua, onde foi ouvido. O homem também foi submetido ao teste de alcoolemia, com resultado negativo. Ele relatou que chovia muito no mome​nto do acidente. Contou ainda que olhou nos retrovisores e continuou realizando a manobra. Logo depois, ouviu gritos. Desceu do caminhão e só então percebeu que havia atropelado o ciclista. De acordo com informações policiais, Felipe era conhecido do motorista, pois também trabalhava nas proximidades do acidente.

Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para fazer a análise e remoção do corpo da vítima. O exame de necropsia, realizado no Instituto Médico Legal (IML), vai determinar a causa da morte.