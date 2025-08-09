Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos no MT

Quatro equipes de resgate da empresa, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância de Nova Canaã fora até o local, a cerca de 330 quilômetros de Cuiabá

Estadão Conteúdo
fonte

O coletivo fazia o trajeto entre Cuiabá e Sinop quando se envolveu em um acidente (Reprodução/ Redes Sociais)

Um acidente entre uma carreta e um ônibus de viagem deixou 11 mortos e 46 feridos em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, na noite desta sexta-feira, 8. A colisão ocorreu na altura do km 648 da BR-163, segundo a concessionária Nova Rota do Oeste.

Quatro equipes de resgate da empresa, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância de Nova Canaã fora até o local, a cerca de 330 quilômetros de Cuiabá. O motorista da carreta foi socorrido em estado grave, além de 11 ocupantes do ônibus.

Outros 26 foram encaminhados em estado moderado para as unidades de atendimento e oito tiveram ferimentos leves.

As informações iniciais apontam que o ônibus da empresa Rio Novo tinha como destino Sinop (MT). O coletivo colidiu de frente com a carreta Volvo FH440, placa Brasil, carregada com caroço de algodão. Ainda não se sabe a causa da batida.

De acordo com a concessionária, o tráfego foi liberado as 7h43, após a limpeza e obstrução da pista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MT/ACIDENTE/ÔNIBUS/CARRETA/MORTOS
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a tiro após sair de festa de aniversário em Castanhal

Assassino estava em um carro e se aproximou da vítima para praticar o crime

09.08.25 10h30

COLISÃO

Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos no MT

Quatro equipes de resgate da empresa, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância de Nova Canaã fora até o local, a cerca de 330 quilômetros de Cuiabá

09.08.25 9h58

POLÍCIA

Homem é executado a tiros por dupla de criminosos no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Vítima estava em frente a um estabelecimento comercial na Rua da Providência quando dois homens a cercaram para cometer o crime

09.08.25 9h39

APREENSÃO

Por que ouro apreendido pela PRF, avaliado em mais de R$ 80 milhões, foi levado para Brasília?

Duas pessoas foram presas e indiciadas por usurpação de bens da União

09.08.25 8h43

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Ciclista morre em acidente na rodovia PA-408 em Santa Bárbara do Pará

Fato se deu por volta das 22h de sexta (8) e vítima faleceu no local da ocorrência

09.08.25 8h40

POLÍCIA

Homem é executado a tiros por dupla de criminosos no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Vítima estava em frente a um estabelecimento comercial na Rua da Providência quando dois homens a cercaram para cometer o crime

09.08.25 9h39

POLÍCIA

Dono de restaurante é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento e na frente da esposa

Apesar de ter presenciado tudo, a mulher relatou aos policiais que não conseguiu identificar características físicas dos autores

08.08.25 17h33

POLÍCIA

Suspeito de estuprar adolescente é preso no momento em que participava de audiência no Pará

O homem foi encaminhado aos procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça

08.08.25 23h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda