Acidente entre motociclistas é registrado na BR-316, em Ananindeua

Um acidente de trânsito envolvendo dois motociclistas foi registrado na manhã desta quarta-feira (24/7), na altura do quilômetro 3 da BR-316, passando o Viaduto do Coqueiro, na faixa que vai em direção ao túnel do Entroncamento, em Ananindeua, na Grande Belém. Não há detalhes sobre como ocorreu o sinistro ou sobre o estado de saúde dos condutores.

O caso aconteceu pouco antes das 7h30. Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o caso. As imagens mostram quatro motocicletas espalhadas na via federal, sendo que duas delas estão jogadas na pista. Logo depois a gravação revela um homem deitado no asfalto sendo acudido por outras pessoas.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e da Polícia Civil com mais informações do caso. Em ambos pedidos, a reportagem aguarda retorno.