Acidente entre motocicleta e ônibus é registrado em Outeiro

Uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus foi registrada na manhã desta terça-feira (24/9), em frente ao CT do Remo, que fica no distrito de Outeiro, em Belém. Duas pessoas estavam na moto envolvida no sinistro, um mototaxista e a passageira. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Ninguém morreu.

Após a batida, a passageira da motocicleta conseguiu se levantar, enquanto o mototáxi ficou deitado no acostamento da Estrada do Outeiro. A moto teve a parte frontal do veículo danificada por conta do impacto, incluindo o farol.

A Polícia Militar está no local para atender a ocorrência. Uma ambulância da corporação prestou o primeiro atendimento ao condutor da moto. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PM sobre o caso e aguarda retorno.