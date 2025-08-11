Capa Jornal Amazônia
Acidente entre dois carros e motocicleta deixa três feridos em Belém

Com o impacto, o Gol foi lançado contra o meio-fio e atingiu o motociclista, que trafegava pela via no momento da colisão.

fonte

A Polícia de Trânsito deve investigar as circunstâncias do acidente. (Reprodução Instagram)

Na manhã desta segunda-feira (11), um acidente envolvendo dois carros de passeio e uma motocicleta deixou três pessoas feridas na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém, nas proximidades do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o motociclista envolvido, um homem de 28 anos que preferiu não se identificar, o acidente aconteceu quando o condutor de um Honda Fit branco não conseguiu frear a tempo ao se deparar com o semáforo fechado. O veículo acabou colidindo com a traseira de um Volkswagen Gol, que transportava cinco pessoas.

Com o impacto, o Gol foi lançado contra o meio-fio e atingiu o motociclista, que trafegava pela via no momento da colisão. Três pessoas ficaram feridas, mas ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. O trânsito na região ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência.

A Polícia de Trânsito deve investigar as circunstâncias do acidente.

Palavras-chave

polícia
Polícia
.
