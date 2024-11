Acidente entre dois carros de passeio deixa cinco pessoas feridas em Santarém

Um acidente entre dois carros de passeio deixou cinco pessoas feridas na noite de sexta-feira (08) em Santarém. A colisão ocorreu na rodovia Everaldo Martins, a PA-457, no trecho conhecido como Estrada de Alter do Chão. Com o impacto da batida, a frente de um dos veículos ficou totalmente destruída.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, após o acidente, uma das vítimas ficou presa nas ferragens dentro de um dos veículos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os atendimentos e realizaram o resgate das vítimas.

Ainda de acordo com as primeiras informações, o acidente foi registrado em um trecho escuro e sem muita visibilidade - o que pode ter facilitado o sinistro. Um veículo que trafegava em sentido contrário tinha três ocupantes. Já o outro carro levava duas pessoas.

Entre as cinco pessoas feridas, duas sofreram escoriações e lesões leves. E um dos motoristas estava com suspeita de fratura no fêmur. Além disso, entre as vítimas também estava uma mulher grávida que precisou de ajuda para ser retirada das ferragens.

Após receberem socorro, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal de Santarém (PSM). Além disso, equipes das polícias Militar e Civil estiveram no local para apurar as causas do acidente.

O acidente foi registrado por pessoas que passavam pelo local e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, é possível observar a gravidade do acidente. Um dos veículos aparece bastante danificado na parte frontal. Até o momento, as circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.