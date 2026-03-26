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Polícia

Enfermeira morre após cair de motocicleta e ser atropelada por caminhão em Belém

A vítima estava no veículo que era conduzido pelo marido. Ela tinha saído do trabalho quando sofreu o acidente

O Liberal
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A imagem em destaque mostra trechos de um vídeo compartilhado nas redes sociais momentos após o acidente. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Liliann Danielle Paixão da Silva Martins morreu em um acidente de trânsito registrado no começo da tarde desta quinta-feira (26/3) na avenida João Paulo II, próximo a Doutor Freitas, sentido centro, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. De acordo com as autoridades, a vítima, que era enfermeira, estava na garupa de uma motocicleta que colidiu com um caminhão. Com o impacto, Liliann parou debaixo do automóvel de carga e foi esmagada por ele. 

O sinistro ocorreu por volta das 12h30. A moto era conduzida pelo marido da mulher, Jhon Paulo dos Santos Nascimento. De acordo com a Polícia Civil, ele teria perdido o controle do veículo ao passar pelas tartarugas da ciclofaixa e colidido com a lateral do caminhão. O companheiro de Lilian ficou ferido e precisou ser levado até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). O estado de saúde dele não foi divulgado.

Liliann morreu no local. As polícias Científica e Civil foram acionadas para o caso. A área foi isolada e o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o episódio. Em um deles, é possível ver Jhon próximo ao corpo de Lilian. “Acidente na João Paulo. O caminhão passou por cima da mulher. A moto bateu no caminhão, caiu para debaixo do caminhão e o caminhão passou por cima da mulher”, diz o cinegrafista amador. A gravação também mostra moradores prestando ajuda ao motociclista.

O motorista do caminhão permaneceu no local do acidente. Policiais militares o levaram até a Delegacia do Marco, onde ele prestou depoimento sobre o ocorrido, em tese, por homicídio culposo no trânsito. Por meio de nota, a PC disse que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia do Marco.

 

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