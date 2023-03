Acidente em Nova Ipixuna: governador Helder manifesta solidariedade aos familiares das vítimas

O governador Helder Barbalho se manifestou, nesta sexta-feira (24), sobre o grave acidente registrando em Nova Ipixuna, no sudeste do Pará. “Minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do acidente que aconteceu hoje de manhã, na PA-150, em Nova Ipixuna do Pará, sudeste do Estado, onde um caminhão bitrem colidiu de frente com um micro-ônibus”.

Ainda segundo o governador, policiais civis, militares, bombeiros e socorristas já estão no local do acidente.