Acidente de trânsito deixa 1 pessoa morta e mais 3 feridos no km 69 da BR-316, em Castanhal

Um grave acidente foi registrado por volta das 19h de quinta, 19, no quilômetro 69 da BR-316, na entrada do bairro Santa Catarina, em Castanhal, região nordeste do estado, envolvendo um Fiat Pálio Weekend Sport e duas caminhonetes Amarok, deixou uma pessoa morta e três feridas. No momento do acidente uma forte chuva caia na região.

VEJA MAIS

O condutor do Fiat Palio, Roberto Xavier, de 46 anos, que seguia no sentido Santa Maria / Castanhal, morreu na hora. A vítima era moradora da agrovila Calúcia, em Castanhal. O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares para fazer o resgate dos feridos. Os ocupantes dos outros automóveis foram rapidamente socorridos e conduzidas na ambulância dos Bombeiros para a UPA-24 do município. De acordo com informações da corporação não correm risco de morte.

O impacto da batida entre os carros foi tão forte que o Fiat Pálio ficou com a parte da lateral destruída, enquanto as caminhonetes foram jogadas para fora da rodovia, em área de mata

O fluxo de carros ficou lento na hora do acidente e a Polícia Rodoviária Federal fez a sinalização na estrada e organizou o trânsito até a retirada do Fiat Pálio do local, por volta das 21h.

Entre os sobreviventes está uma mulher. Não foram divulgadas as identidades das vítimas, e a PRF investiga as circunstâncias do acidente.

Outros registros

Em outro trecho da BR-316, em Castanhal, próximo à ponte sobre o rio Apeú, ao menos dois veículos saíram da pista, possivelmente devido às condições escorregadias da rodovia. Ninguém ficou ferido.