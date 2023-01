Acidente com ruas rabetas deixa uma pessoa morta e outras feridas em Cametá

Na manhã de domingo, 15, um acidente envolvendo duas rabetas deixou uma pessoa morta e outras feridas no rio Pacuí de Baixo, em Cametá, região nordeste paraense. As informações são do Diário de Cametá.

A vítima seria um morador da localidade de Marinteua, identificado por Manoel Nazaré, de 78 anos. Várias outras embarcações teriam visto ocorrido e socorreram as pessoas envolvidas. Apenas Manoel morreu no local.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota das autoridades sobre o caso.