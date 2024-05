Acidente com ônibus do IFPA: presidente de Comissão da OAB Castanhal está internada em estado grave

Familiares e amigos da servidora do Instituto Federal do Pará (IFPA), Walkelly Oliveira, 40 anos, uma das passageiras do ônibus da instituição, que colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no último domingo (26/5), conversaram com a reportagem, na manhã desta segunda-feira (27/5), e deram informações sobre o estado de saúde da vítima. A colaboradora do órgão, que também é advogada e presidente da Comissão de Defesa e Direito dos Animais da OAB/PA, subseção Castanhal, sofreu traumatismo craniano e teve fratura exposta em uma das pernas.

Conforme informou Darlene Arantes, amiga de Walkelly, a servidora ainda não passou pelo processo de cirurgia porque os médicos estão esperando o estado dela ficar estável para poder realizar o procedimento cirúrgico. Darlene mantém contato com a irmã da advogada, Waleria de Oliveira, que está na companhia de Walkelly, desde o último domingo, dia do acidente, no Hospital Público Regional de Tucuruí. Já os pais de Walkelly, que moram em Barcarena, embarcaram hoje pela manhã rumo a Tucuruí.

No domingo, testemunhas que presenciaram o acidente informaram às autoridades de segurança que um veículo teria colidido com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Rapidamente as imagens da tragédia repercutiram nas redes sociais. Devido ao trágico acidente com o ônibus do IFPA de Vigia e Castanhal, na cidade de Tucuruí, a instituição decretou luto oficial de três dias e a suspensão de todas as atividades acadêmicas nos campi no Pará.



Leia abaixo na íntegra a nota divulgada pelo IFPA:



“O Instituto Federal do Pará (IFPA) decretou luto de três dias, com suspensão das atividades acadêmicas, devido ao acidente do ônibus que transportava alunos e servidores para participarem dos Jogos dos Institutos Federais (JIF) 2024, que ocorreria em Tucuruí, de 27 a 31 de maio. Os Jogos foram cancelados e o Instituto está prestando toda assistência necessária para as vítimas envolvidas no acidente. Apesar da suspensão das atividades acadêmicas, as atividades administrativas seguem em funcionamento, tendo em vista a situação de emergência.

O IFPA confirma que o ônibus estava apto para fazer a viagem e havia passado por todas as revisões necessárias para um traslado seguro. O veículo vai passar por uma perícia para averiguar as causas do acidente.

O veículo transportava 40 pessoas e, até a manhã de hoje (27), já foram confirmadas quatro mortes, sendo três servidores e um estudante. 17 alunos e dois servidores estão internados, sendo uma pessoa em estado grave. As demais vítimas já foram liberadas e estão com a família ou sob os cuidados de servidores e voluntários, no Campus Porto Colombo, do IFPA de Tucuruí. O Instituto se solidariza com as vítimas seus familiares e lamenta profundamente o ocorrido".