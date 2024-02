Acidente com embarcações deixa um morto e outro ferido no Marajó

Um acidente envolvendo duas embarcações do tipo rabeta deixou um homem morto e outro ferido na manhã desta quarta-feira (31), no rio Pracupi, zona rural de Portel, na Ilha do Marajó. As vítimas foram identificadas apenas como Júnior e “Riso”. A informação foi confirmada ao Notícia Marajó por uma parente das vítimas.

VEJA MAIS

Conforme a mulher, que preferiu não se identificar, a rabeta em que os dois homens estavam teria se chocado com outra que vinha em direção contrária. Júnior não resistiu e morreu no local. “Riso” ficou ferido e foi transferido para a zona urbana de Portel pelo resgate do serviço municipal de Saúde. O estado clínico dos ocupantes da outra embarcação não foi informado.

Ainda segundo a fonte, parentes próximos de Júnior já solicitaram o traslado do corpo para a cidade de Portel, onde vivem a maioria dos familiares.