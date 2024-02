Ex-servidor da Polícia Científica é preso por dois homicídios em Abaetetuba

Emanuel Marinaldo Sousa Jorge, mais conhecido como Emano, foi preso nesta quarta-feira (31) durante a Operação Death Biker (Motoqueiro da Morte), deflagrada pela Polícia Civil em Abaetetuba, no nordeste paraense. O homem é ex-servidor da Polícia Científica do Pará (PCP), lotado no Instituto Médico Legal (IML) daquele município, onde atuava como remocista. Ele é suspeito de cometer dois homicídios somente em janeiro deste ano e, supostamente, integrar uma facção criminosa que atua na região.

Emanuel foi localizado em uma residência na vila de Beja, distrito do município de Abaetetuba. De acordo com informações iniciais repassadas pela polícia, o investigado confessou os crimes. Com ele, a polícia apreendeu uma motocicleta que teria sido usada durante a execução das vítimas.

As investigações da Polícia Civil apontam que Emano seria o autor de pelo menos dois homicídios registrados, em mo​mentos diferentes, naquele município. As vítimas foram identificadas como Robenildo da Silva Pantoja, o “Roro”, e Nazareno de Jesus Pires Baia. A motivação para os homicídios não foi informada.

A morte mais recente atribuída a Emano foi a de Robenildo, assassinado no dia 15 de janeiro deste ano. “Emano” usou o uniforme de uma empresa para se disfarçar, chegou ao local do crime em uma motocicleta e disparou várias vezes contra a vítima. Já Nazareno foi morto oito dias antes, em 7 de janeiro, mas não há detalhes sobre o crime.

Além dos homicídios, a polícia descobriu que “Emano” ameaçava, por meio de pichações, funcionários do Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba, dizendo que pertencia a uma facção criminosa e mataria os colegas se eles não colaborassem com o grupo criminoso. A polícia não forneceu informações sobre o que seriam essas "colaborações" exigidas pelo investigado.

Os trabalhos investigativos da Polícia Civil resultaram na prisão de Emano, que foi localizado na vila de Beja, distrito de Abaetetuba. Diante da autoridade policial, ele confessou os crimes e, posteriormente, foi conduzido para a delegacia do município. Recolhido ao Sistema Penitenciário, ele agora está à disposição da Justiça.

Participaram da Operação Death Biker policiais das delegacias de Abaetetuba, Igarapé-Miri, Moju, Delegacia Especializada da Mulher (Deam), Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Abaetetuba, além do Núcleo Avançado de Investigação (NAI). As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Abaetetuba.