Jovem morre e mãe fica gravemente ferida após caírem de moto dentro de vala de Parauapebas

Lucas Garcia da Silva, de 22 anos, morreu e a mãe dele, identificada apenas como Deuziene, ficou gravemente ferida em um acidente de moto, registrado na noite de terça-feira (30), na avenida Vs-10, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo a polícia, o jovem pilotava uma motocicleta Yamaha Crosser quando teria perdido controle do veículo, caindo em uma vala e batido em um bloco de concreto. Com informações do Portal Pebão.

Moradores que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar e também uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ao chegarem no local, os socorristas constataram que o homem já estava morto. O corpo de Lucas foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Deuziene foi levada com vida para o Hospital Geral de Parauapebas (HGP), onde deu entrada em estado grave.

Não há informações sobre o que teria ocorrido para que o homem perdesse o controle da motocicleta. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e da Prefeitura de Parauapebas. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.