Polícia

Ação policial em Marabá termina com suspeito de tráfico de drogas morto e 2 adolescentes apreendidos

O caso foi registrado na noite de segunda-feira (19)

O Liberal
fonte

Suspeito de tráfico morre em troca de tiros com a PM em Marabá; dois adolescentes são apreendidos. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Wanderson Yure da Silva Moura morreu durante uma ação da Polícia Militar na noite de segunda-feira (19), no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. Tudo ocorreu no bairro Infraero, durante uma ação voltada ao combate ao tráfico de drogas. A ação também resultou na apreensão de dois adolescentes na Rua Nilton Miranda.

Segundo informações da PM, a ocorrência teve início ainda no fim da tarde, quando uma equipe fazia patrulhamento na Avenida Goiás, no bairro Jardim União, e abordou uma motocicleta Honda Biz. Com o condutor, um adolescente, os policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha. O jovem afirmou que era usuário e indicou o local onde teria adquirido a droga.

Com base nas informações, os militares chegaram a uma residência no bairro Infraero, onde localizaram outro adolescente. Ele tentou fugir ao ver a guarnição, mas acabou detido. No imóvel, a PM apreendeu 60 porções de cocaína, 30 porções de maconha, uma balança de precisão, uma faca, materiais para embalar drogas e dois celulares. O adolescente confessou que estaria fazendo a venda de entorpecentes e apontou Wanderson como fornecedor, indicando ainda o endereço onde o suspeito estaria.

A guarnição seguiu até o local informado. Conforme a PM, ao se aproximar da residência, um dos militares notou uma janela aberta. Nesse momento, Wanderson teria percebido a presença da equipe e efetuado um disparo de dentro do imóvel. Os policiais reagiram e atingiram o suspeito. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado. Porém, diante da demora, os próprios policiais socorreram o suspeito até o Hospital Municipal de Marabá, onde ele evoluiu a óbito.

Durante a busca no imóvel, foram apreendidas uma pistola Taurus calibre 38 com carregador, 16 munições e um estojo deflagrado, além de uma porção maior de cocaína, 51 porções de maconha e R$ 94 em dinheiro. Os agentes ainda verificaram que Wanderson já tinha passagem por tráfico de drogas. Os dois adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para depoimento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

