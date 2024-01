Ação policial apreende mais de R$ 40 mil em drogas dentro de barco no Marajó

As Polícias Militar e Civil na Base Fluvial “Antônio Lemos”, apreenderam, no último sábado (4), 4,5 quilos de drogas do tipo skank, avaliadas em mais de R$ 40 mil reais, escondidas em uma embarcação no Rio Tajapuru, em Breves, no Marajó.

A apreensão ocorreu durante inspeção no porão do barco “Rondônia”, que saiu da cidade de Manaus, no Amazonas, e trafegava no estreito de Breves com destino à capital paraense, Belém, transportando cargas e mais de 400 passageiros.

De acordo com informações da equipe policial, a droga estava armazenada em tabletes dentro de caixas de papelão. O responsável pelo embarque da carga ilícita foi identificado, mas até o momento não foi preso. As investigações continuam até que seu paradeiro seja descoberto.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, reforçou a importância das ações estratégicas desenvolvidas na malha fluvial.

"A cada semana temos vivenciado resultados positivos nas ações executadas nos rios da nossa região. Essa é a quarta ação realizada pela equipe da Base que finaliza de forma totalmente exitosa. Só nesta semana, foram realizadas três apreensões, sendo aparelhos celulares, pescado e agora entorpecentes, além de uma prisão na manhã de hoje. Portanto, nós observamos que a cada fiscalização realizada, onde algo ilícito é identificado, imediatamente é tirado de rota, a exemplo do entorpecente. Seguiremos atuando firmemente para que essa rota no Marajó tenha cada vez menos ilícitos e possamos reduzir os indicadores de criminalidade”, afirmou o titular da Segup.

O entorpecente apreendido está sendo transportando para a Delegacia de Polícia Civil do município de Breves, onde será periciada e todos os procedimentos cabíveis adotados.