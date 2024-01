Polícia Federal apreende quase 30kg de cocaína escondidas em lataria de veículo

A Polícia Federal (PF) apreendeu quase 30 quilos de cocaína neste sábado (6), na Região Metropolitana de Belém (RMB). A droga estava em um carro que era levado em caminhão-cegonha de Abaetetuba (PA) com destino a Fortaleza (CE). Nenhum suspeito foi preso. A Polícia Federal não deu detalhes sobre o motorista que conduzia o caminhão-cegonha.

A investigação apontou que um veículo fazia o transporte ilegal. Os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/PF) fizeram a abordagem no município de Marituba. Ao confirmarem a existência de cocaína, o carro foi levado à Superintendência da Polícia Federal no Pará, localizada na avenida Almirante Barroso, em Belém.

Os agentes de segurança retiraram 26 tabletes de cocaína com peso de 29,9 quilos no total. A droga estava escondida dentro da lataria das portas do veículo que também foi apreendido. A Polícia Federal continua as investigações para identificar os autores e responsabilizá-los penalmente.