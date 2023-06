Ação integrada apreende mais de 10kg de drogas e recaptura foragido do sistema penal, em Breves

Equipes policiais da Base Fluvial de "Antônio Lemos" realizaram uma ação conjunta na última terça-feira (20) durante a inspeção da embarcação "Anna Karoline VII" no furo do Rio Tajapuru, em Breves. A embarcação estava a caminho da capital, Belém, após partir de Manaus (AM). Durante as fiscalizações, a equipe policial, auxiliada pelo cão farejador Jay-z, encontrou aproximadamente 8 kg de "skunk", uma variedade potente de maconha, e 2,20 kg de oxi escondidos em um aparelho de televisão que havia sido colocado na embarcação em Manaus. As investigações continuam para identificar o responsável pelo entorpecente. Além da droga encontrada, um foragido do sistema penal, que não teve o nome divulgado, foi recapturado.

As investigações estão em andamento para identificar o responsável pela droga. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, ressaltou a importância dessas ações na malha fluvial.

"A cada semana temos vivenciado resultados positivos nas ações executadas nos rios da nossa região. A cada fiscalização realizada, onde algo ilícito é identificado, imediatamente é tirado de rota, a exemplo do entorpecente. Seguiremos atuando firmemente para que essa rota no Marajó tenha cada vez menos ilícitos e possamos reduzir os indicadores de criminalidade”, afirmou o titular da Segup.

Segundo o gerente da Base Fluvial, sargento Átila Cruz, a integração entre os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública tem sido de extrema importância no combate às atividades criminosas na região.

“Manteremos nosso compromisso com a sociedade paraense, exercendo com profissionalismo nossas atividades de fiscalização, repressão e prevenção contra os ilícitos que antes dominavam esta área do Marajó. Vejo que a Base integrada Fluvial tem avançado positivamente a cada operação com resultados satisfatórios”, afirmou o gerente.

O material apreendido e o indivíduo detido foram encaminhados para a Base Fluvial para os procedimentos legais necessários.