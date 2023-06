Onze tabletes de Skank são encontrados em fogão dentro de barco, em Belém

Em operação conjunta de fiscalização do Departamento Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e o Grupamento de Ações Táticas com Cães da Guarda Municipal de Belém no Terminal Hidroviário de Belém, foram encontrados e apreendidos 11 tabletes de Skank (maconha potencializada em laboratório) no interior de um fogão industrial em uma embarcação, em Belém. A ação se deu na manhã deste domingo (4).

Droga encontrada no fogão da embarcação (Foto: Divulgação)

Após uma denúncia, os agentes foram até a embarcação e fizeram diligência no local com o auxílio dos cães de faro "Índia" e "Muralha", da Guarda Municipal. Durante a revista no porão de carga da embarcação e algumas investidas dos cachorros, a cadela "Índia" deu sinais de que tinha algum material ilicito dentro do fogão.

A equipe da Denarc vasculharam as laterais e, então, constatou a presença da droga. O material apreendido foi apresentado no Denarc para os procedimentos cabíveis.