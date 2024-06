Ação da PC apreende conteúdo de pornografia infantojuvenil em Jacundá

Conteúdo de pornografia infantojuvenil foi apreendidos durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Jacundá, sudeste do Pará. A operação Discórdia, deflagrada pela Polícia Civil na quarta-feira (29/06), teve início após denúncias de incitação a crimes, apologia ao crime, compartilhamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil e outras práticas violentas envolvendo menores de idade, em comunidades virtuais.

A ação foi realizada por agentes da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), após o trabalho investigativo coordenado pela Divisão De Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV). Houve apreensões de equipamentos eletrônicos, smartphones, HDs de computadores e notebooks utilizados pelo suspeito. Todo o material foi encaminhado à Polícia Científica para perícia.

Segundo a delegada Lua Figueiredo, a Polícia Civil do Pará reafirma seu compromisso com a segurança cibernética, atuando com rigor contra crimes que ameaçam a integridade e os direitos dos cidadãos. “Novas fases da Operação Discórdia poderão ser deflagradas conforme o avanço das investigações”, informou.