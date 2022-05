Abaetetuba: Ex-agente penitenciário sai para comprar pão e acaba morto com seis tiros

​Um homicídio foi registrado no início da manhã desta segunda-feira (2), na rua João Paulo II, no bairro do Cristo Redentor, em Abaetetuba, no nordeste do Pará. A vítima foi identificada apenas pelo prenome Nazareno. O homem era um ex-agente penitenciário e foi assassinado com, pelo menos, seis tiros. Ninguém foi preso até o momento.

A Polícia Militar foi acionada para o local, logo após o crime, e apurou que Nazareno teria saído para comprar pão, quando foi abordado e morto pelos criminosos, que fugiram em seguida, sem deixar pistas. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. A polícia trabalha na tentativa de identificar os suspeitos ​​e prendê-los.

O crime chamou a atenção dos moradores da rua João Paulo II. Curiosos se aglomeraram para acompanhar os trabalhos da Polícia Científica do Pará (PCP), responsável por analisar a cena do crime e fazer a perícia no corpo da vítima, que, em seguida, foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba. Diligências são realizadas para que as autoridades policiais possam elucidar o homicídio.