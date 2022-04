Homem é baleado e morto durante intervenção policial em festa supostamente organizada pelo PCC

Um homem foi baleado e morto durante uma intervenção policial em uma festa supostamente organizada pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), em Parauapebas, sudeste do Pará, na noite de sexta-feira (29). De acordo com informações da Polícia Civil, Mikael de Jesus da Silva teria reagido à abordagem, sacado uma arma de fogo e disparado contra os policiais. Ele foi atingido com um tiro e não resistiu ao ferimento.

A festa aconteceu no bairro Populares II. A Polícia Civil informou que recebeu uma denúncia anônima informando sobre o evento e solicitou apoio da Polícia Militar para realizar a inspeção no local. Chegando no endereço, os policiais encontraram várias pessoas e, durante as revistas, Mikael teria sacado um revólver calibre 32 e disparado na direção dos agentes.

Diante do fato, um dos policiais efetuou o disparo que atingiu o homem. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser solicitada para atender Mikael, mas devido à demora na chegada do socorro, ele foi levado de viatura até o Hospital Municipal de Parauapebas.

Com o rapaz, a polícia diz ter apreendido cinco papelotes de cocaína, pesando, no total, 17 gramas. Além da droga, foram apresentados na delegacia o revólver e quatro munições intactas. A abordagem policial contou com o apoio de quatro viaturas da Polícia Militar, duas guarnições da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), Polícia Civil e Guarda Municipal.