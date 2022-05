Árbitro leva dois tiros durante intervalo de jogo na Argentina; saiba mais

O árbitro argentino de futebol Oscar Antonio Pérez, de 48 anos, foi baleado durante o intervalo de uma partida amadora, na província de Tucumán (ARG). Segundo testemunhas, Oscar descansava em uma mesa, até que um homem o chamou no alambrado do campo. Ao se aproximar, Pérez levou dois disparos.

Segundo a polícia, o suspeito está foragido. O mesmo teria escapado de moto entre as plantações de cana próximas ao local do crime. Pérez foi imediatamente levado para o hospital, onde está internado. De acordo com o delegado, o árbitro está na UTI e corre risco de vida.

De acordo com a organização do torneio, o caso não tem relação com o campeonato. Pérez está internado no mesmo hospital em que trabalha como segurança particular.