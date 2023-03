8 pessoas são presas em operação contra facções criminosas no Pará

Oito pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira (2), durante a operação "Bastilha", deflagrada pela Polícia Civil do Pará nos municípios de Abaetetuba e Igarapé-Miri, na região do Baixo Tocantins. Os presos são investigados pelos crimes de homicídio, roubo, extorsão, sequestro, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo que ocorreram no interior do Pará. Os nomes dos suspeitos presos não foram divulgados.

"Montamos essa força-tarefa para dar cumprimento às medidas cautelares e conseguimos localizar oito pessoas indiciadas pelos crimes de homicídio, associação criminosa e tráfico de drogas. Tudo isso graças aos compromissos de nossos agentes de segurança pública em servir a sociedade", comentou O delegado-geral do Pará, Walter Resende.

Durante a ação, 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos com intuito de identificar indícios de autoria e materialidade de crimes apurados nos inquéritos. (Ascom PCPA)

Durante a ação, 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos com intuito de identificar indícios de autoria e materialidade de crimes apurados nos inquéritos. O delegado Mhoab Khayan, titular da Superintendência do Baixo Tocantins, com sede em Abaetetuba, pontuou que as diligências também fazem parte do inquérito policial que apura um homicídio ocorrido no dia 12 de janeiro deste ano, na cidade de Igarapé-Miri, praticado por integrantes de facção criminosa.

Mais de 100 policiais foram destacados para a operação em Igarapé-Miri (Ascom PCPA)

"Os trabalhos vão continuar com intuito de localizar e prender outros envolvidos no homicídio qualificado praticado contra o agente público. Com as apreensões realizadas hoje vamos conseguir avançar na apuração dos crimes e de toda a sua dinâmica", frisou. Aparelhos celulares e munições de arma de fogo .38 foram apreendidos e serão periciados.

Ao todo, foram envolvidos 112 policiais civis com apoio de 28 viaturas e um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), além de agentes das delegacias de Igarapé-Miri, de Homicídios de Abaetetuba, do Núcleo de Inteligência (Nip) e de Apoio à Investigação (Nai), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), das Superintendências de Castanhal e Paragominas.