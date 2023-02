​Suspeitos de matar policial penal em Icoaraci são presos no Pará, Goiás e Rio de Janeiro

Três homens, entre eles um pedreiro, foram presos nesta sexta-feira (17) nos estados do Pará, Goiás e Rio de Janeiro, sob suspeita de participação no homicídio do policial penal Fernando Marinho Dantona dos Santos, 26 anos, no distrito de Icoaraci, em Belém, em janeiro de 2021.

As prisões foram realizadas pela Polícia Civil do Pará, através da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), em parceria com as polícias locais, nas cidades de Santa Izabel (PA) e Caldas Novas (GO), onde o pedreiro foi capturado. Não há detalhes sobre onde exatamente ocorreu a prisão do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, na data do crime, o agente de segurança e um amigo dele comemoravam o resultado de uma partida de futebol, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e atiraram contra o servidor e o amigo dele. Atingidos, o policial penal não resistiu aos ferimentos, o amigo conseguiu sobreviver.

A polícia acredita que o crime tenha sido executado a mando de facções criminosas. Com o avanço das investigações, a polícia identificou os executores e o autor​​ intelectual do crime.

Além dos três mandados já cumpridos, a Polícia Civil segue com diligências para localizar todos os outros envolvidos identificados e com mandados de prisão preventiva expedidos.