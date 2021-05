Sargento é baleado no bairro de Fátima, em Belém

Um policial militar ficou ferido após ser atingido por alguns disparos na noite da última sexta-feira (14), no bairro de Fátima, na capital paraense. Ele foi levado para um hospital da capital e o estado de saúde dele não foi informado pelos médicos. A Polícia Militar informou que buscas estão sendo feitas para identificar e prender os envolvidos no baleamento do sargento. Já a Polícia Civil disse que já instaurou o inquérito para apurar o caso e disponibilizou o Disque Denúncia 181 para qualquer informação que leve ao autor do crime.