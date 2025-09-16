Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pets chevron right

Como os gatos se comunicam? Entenda 3 sinais que os felinos costumam reproduzir em casa

Urinar fora da caixa de areia e arranhar os móveis são algumas das práticas que os felinos fazem quando querem avisar algo aos seus tutores

Victoria Rodrigues
fonte

Os gatos costumam se esfregar nos móveis da casa para marcar território. (Foto: Freepik)

Com os seus miados, pulos rápidos e viradas de cabeça suspeitas, os felinos ainda representam um grande mistério quando o assunto é comunicação. Apesar da convivência diária com as pessoas em casa, os tutores possuem muitas dúvidas com relação ao que os gatos “querem dizer” quando fazem alguns gestos e expressões duvidosas.

“Seres humanos são verbais e visuais. Já os gatos se comunicam principalmente por cheiros e sons, e com sinais corporais que, para nós, podem passar despercebidos. Os gatos se entendem facilmente entre si. Cabe ao humano aprender a ‘ler’ esses sinais com o tempo”, explicou a médica veterinária Giovana Mazzotti ao portal Metrópoles.

VEJA MAIS

image Por que meu cachorro me encara? Entenda o que esse comportamento realmente significa
Entender a linguagem corporal do seu pet é essencial para fortalecer o vínculo entre vocês e garantir que ele esteja feliz e saudável

image Como proteger seu pet: veja 9 dicas essenciais para deixar sua casa segura para animais de estimação
Pequenas adaptações ajudam a prevenir acidentes e garantem o bem-estar de cães e gatos

image Amor e boletos: quanto custa ter um pet do primeiro latido à velhice
Tutora compartilha os altos e baixos financeiros de criar um cãozinho; economista mostra como planejamento pode evitar surpresas e garantir o bem-estar do animal ao longo da vida.

Confira o que significa 3 sinais que os gatos fazem no dia a dia:

  • Urinar fora da caixinha de areia

Uma das formas mais comuns dos felinos se comunicarem é urinando em lugares inadequados da casa, eles fazem esse gesto para marcar território ou quando possuem algum problema de saúde. “Gatos ansiosos ou com medo podem apresentar esse tipo de comportamento. E, nesses casos, a punição só piora. A urina fora do lugar pode ser a maneira dele dizer que algo não vai bem”, explicou Giovana.

  • Esfregar o corpo nos móveis

Outra prática de marcar território que os gatos podem realizar no cotidiano é arranhar ou se esfregar nos móveis da residência. “Pode parecer ofensivo para o tutor, mas são formas do gato deixar seu cheiro, dizer ‘isso aqui é meu’, sem que a gente perceba”, revelou a médica veterinária Giovana Mazzotti.

  • Linguagem não verbal

Além dos sinais citados acima, algumas posturas corporais também dizem muito sobre o que os felinos estão sentindo em um determinado momento, mas cada um dos gatos possuem expressões que, com o tempo, os tutores vão aprendendo a identificar neles. “Orelhas, bigodes, cauda, cabeça: tudo isso expressa o que o gato está sentindo. Por exemplo, um bigode projetado para frente, ou uma orelha virada de lado, podem dizer muito mais do que a gente imagina”, conclui Mazzotti.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gatos

felinos

sinais

comunicação

casa
Pets
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE PET LIBERAL

saúde

Cachorros aumentam a produção do 'hormônio do amor' em humanos, aponta pesquisa

A vontade de acariciar um cachorro tem explicação científica e gera benefícios para ambos os lados. Confira a relação entre os cães e a saúde mental humana

11.09.25 17h36

PETS

Do que seu cachorro gosta de comer? Veja 4 curiosidades sobre o paladar dos cães

Entenda como o paladar canino funciona e como isso pode influenciar a alimentação e o bem-estar do seu pet

05.09.25 0h13

FUNCIONÁRIA FELINA

VÍDEO: 'Gata CLT' adotada por petshop viraliza na web com rotina de trabalho

A felina 'Mimi' faz sucesso entre os clientes da loja em que 'trabalha' e também nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações

29.08.25 11h53

PETS

Pressão arterial em pets: Veterinário explica o que é, como medir e quando se preocupar

A pressão arterial em cães e gatos é um indicador de saúde vital que merece mais atenção dos tutores. Com acompanhamento veterinário, é possível diagnosticar precocemente problemas

28.08.25 11h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda