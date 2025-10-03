Vovó Sampaio: paraense de 81 anos conquista a internet com sua rotina no interior

A internet se encantou por Maria José Ferreira, uma ribeirinha paraense de 81 anos que transformou sua rotina simples em São Joaquim do Ituquara, distrito de Baião, nordeste do Pará, em um fenômeno viral. Conhecida carinhosamente como "Vovó Sampaio", ela conquistou mais de 300 mil seguidores, a quem chama de "netos", compartilhando seu dia a dia às margens do Rio Ituquara.

Moradora da região ribeirinha, Vovó Sampaio exibe uma vida cheia de vitalidade. Seus vídeos alcançam milhões de visualizações, mostrando desde os cuidados diários com a casa até seus banhos de rio. Essa rotina humilde e alegre é o segredo para o sucesso de seu conteúdo, que atrai milhares de comentários e interações na web.

O carisma da paraense já transcendeu as telas dos celulares, chegando à televisão nacional. Maria José já participou de programas de TV, como o “Encontro” com Patrícia Poeta, onde protagonizou um momento memorável ao pular no rio ao vivo, demonstrando sua espontaneidade e energia.

Famosos e a gratidão da Vovó Sampaio

O encanto de Vovó Sampaio não passou despercebido nem mesmo pelas celebridades. A atriz Dira Paes fez questão de elogiar a ribeirinha, comentando “Maravilhosa” em uma de suas publicações.

Apesar da fama repentina, a principal motivação de Maria José é a alegria de ter sua "família" virtual crescendo. "Estou feliz de ter muitos netos, todo dia chegando neto. Pra mim é motivo de alegria vocês estarem me seguindo", compartilhou a Vovó Sampaio, sempre expressando sua gratidão: "Estou agradecendo primeiramente a Deus e depois a vocês que estão mandando aquele apoio para mim, estão me seguindo."

