VÍDEO: Criador de conteúdo viraliza após ser atacado por cerca de 200 candirus

O influenciador digital e criador de conteúdo Leo Marques, conhecido por gravar experiências extremas em meio à natureza, viralizou nas redes sociais após relatar ter sido atacado por cerca de 200 candirus, pequenos peixes amazônicos famosos por seu comportamento parasita.

Leo Marques é um criador de conteúdo brasileiro com mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, TikTok e Instagram. Seu foco é aventura, natureza e testes extremos, sempre mostrando curiosidades do Brasil profundo.

O incidente teria ocorrido durante uma expedição no interior da Amazônia, enquanto o criador gravava um vídeo para seu canal sobre pesca e mergulhos em rios da região. O vídeo do ataque acumulou milhões de visualizações em poucas horas, gerando reações que variam entre choque, curiosidade e humor.

O que são os candirus?

O candiru (nome científico Vandellia cirrhosa) é um peixe de água doce típico da região amazônica. Pertencente à família dos bagres, o candiru mede poucos centímetros e tem aparência inofensiva, mas é conhecido por seu comportamento parasita.

Esses peixes costumam penetrar nas brânquias de outros peixes maiores, alimentando-se do sangue da vítima, o que lhe rendeu o apelido de “peixe vampiro” da Amazônia. O candiru ganhou fama por supostamente entrar em orifícios de seres humanos, como uretra, ânus ou vagina.

Os peixes são atraídos por movimentação e resíduos orgânicos na água, mas não costumam atacar deliberadamente pessoas. A maior parte dos registros envolve a presença de sangue, urina ou ferimentos expostos na água.

