Pará

Voos são cancelados no Aeroporto de Santarém após protesto indígena

A Aena Brasil orienta que os passageiros entrem em contato diretamente com as companhias aéreas para obter informações

O Liberal
fonte

Voos são cancelados no Aeroporto de Santarém após protesto indígena. (Reprodução/ redes sociais)

Os voos previstos para o fim da noite desta quarta-feira (4) e a madrugada desta quinta-feira (5) no Aeroporto Internacional de Santarém, no oeste do Pará, foram cancelados em razão da intensificação da mobilização indígena no município. A informação foi confirmada pela administração do aeroporto após a ocupação da área em frente ao prédio de passageiros.

Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, no momento ocorre uma manifestação pacífica de indígenas, o que levou à suspensão das operações aéreas por medida de segurança. A Aena Brasil orienta que os passageiros entrem em contato diretamente com as companhias aéreas para obter informações sobre remarcações, ​reacomodações e demais procedimentos.

A ocupação do aeroporto é mais um desdobramento do protesto indígena que já dura 14 dias em Santarém. Os manifestantes pedem a revogação do Decreto nº 12.600/2025, que autoriza a concessão de hidrovias à iniciativa privada e a dragagem do rio Tapajós, medida que, segundo as lideranças indígenas, pode gerar impactos socioambientais e afetar diretamente os territórios e o modo de vida dos povos da região.

Veja a nota na íntegra da Aena Brasil:

O Aeroporto de Santarém informa que todos os voos previstos para o fim da noite desta quarta-feira (4) e madrugada desta quinta (5) estão cancelados. Neste momento, há uma manifestação pacífica de indígenas na frente do terminal de passageiros.

A Aena recomenda aos passageiros que entrem em contato com as companhias aéreas.

Voos são cancelados no Aeroporto de Santarém após protesto indígena
Pará
