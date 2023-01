Você sabia que os líderes da Cabanagem viveram em Barcarena? Conheça a história

De acordo com a história, na madrugada do dia 07 de janeiro de 1835, na antiga Província do Grão Pará, movidas pelo desejo de ter liberdade, dignidade e direitos institucionais, pessoas negras, indígenas, escravos alforriados, quilombolas e pobres livres, se rebelaram contra o governo da época. Essas pessoas viviam em cabanas, às margens dos rios e por isso, foram chamados de Cabanos.

Popularmente a Cabanagem é uma revolta citada em vários livros de histórias, mas para alguns historiadores especialistas, a Cabanagem foi uma guerra, uma revolução que levou o líder do movimento a governador do Estado. Com foices e coragem, os Cabanos lutaram por seus direitos e conquistaram o poder. Eram liderados por Eduardo Francisco Nogueira Angelim, partidário do movimento Cabano e foi o terceiro presidente da província do Grão Pará. Morreu no ano de 1882 e foi sepultado na Ilha de Trambioca na capela do Engenho de Madre de Deus.

Restos mortais do cônego Batista Campos estão na cidade (Divulgação)

Há cinco anos professores, jornalistas, sociólogos, fazedores de cultura, se reúnem para falar da cabanagem todo dia 07 de janeiro. Já realizaram roda de conversa, live, exposição com apoio do governo municipal e estadual. “Barcarena é berço da Cabanagem, foi aqui em frente a igreja de São Francisco Xavier que os Cabanos se reuniram para planejar a tomada de Belém” discursa Hélio Santos, professor de História. “Na Vila do Conde Eduardo Angelim com apenas 19 anos convocou a população para integrar o exercito Cabano. Esse ato ocorreu em frente a Igreja de São João Batista que em discurso inflamado, Eduardo seguiu com 300 pessoas, na época chamadas de almas” conta Luiz Antônio Valente Guimaraes, o professor Leno.

A revolução é tão presente e importante no município que tem um bairro onde todas as ruas relembra os personagens do importante momento histórico do Pará. A Vila dos Cabanos tem nomes dos líderes Antônio Vinagre, Germano Aranha, Domingos Onça e de todos os envolvidos na Cabanagem.