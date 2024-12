Visitação aos navios da Marinha atrai grande público em Belém

Entre os dias 7 e 8 de dezembro, Belém foi palco de uma programação especial promovida pelo Comando do 4º Distrito Naval, em celebração ao Dia do Marinheiro, comemorado no próximo dia 13. A visitação pública aos navios da Marinha do Brasil, na Estação das Docas, foi um sucesso e atraiu um grande número de pessoas, que puderam conhecer de perto as embarcações que operam nas águas da Amazônia.

Navios e Atividades

O público teve a oportunidade de visitar o Navio-Patrulha “Bocaina” e o Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Xingu”, atracados no famoso Cais da Escadinha. Ambas as embarcações são parte fundamental das operações da Marinha do Brasil na região. O NPa “Bocaina” foi incorporado à Marinha em 1998 e é utilizado para patrulhamento naval no litoral e rios da Amazônia, enquanto o “Rio Xingu”, em operação desde 2013, realiza levantamentos hidroceanográficos nas hidrovias da região.

Eduardo Leite, Comandante do Navio Patrulha Bocaina. (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

O comandante do NPa “Bocaina”, capitão de corveta Eduardo Diniz Leite de Aquino, explicou que a visitação foi uma oportunidade para a sociedade conhecer mais sobre as atividades da Marinha, além de estreitar os laços com a comunidade. “É uma chance de mostrar à população como trabalhamos e também de informar sobre as formas de ingresso na Marinha. A visitação é gratuita e todos estão convidados a participar”, afirmou o comandante.

Atividades Extras e Oficinas

Além da visitação aos navios, o evento contou com uma série de atividades interativas. Oficinas de nós e marinharia, realizadas pelos militares, foram muito elogiadas pelo público. A programação também incluiu demonstrações de habilidades dos Cães de Guerra do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, que encantaram os visitantes com sua destreza. Os interessados também puderam conhecer viaturas e materiais usados pela Marinha.

Desfile Naval e Programação Continua

Ainda no domingo, 8, o evento contou com a realização de uma parada naval, com o desfile de embarcações subordinadas ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte e ao Centro de Hidrografia do Norte. A parada percorreu a região da Estação das Docas, e os visitantes tiveram a chance de observar as embarcações de perto.

A programação, que foi um grande sucesso em Belém, não termina por aqui. O Comando do 4º Distrito Naval seguirá com diversas atividades em outras cidades do Pará até o dia 19 de dezembro. Entre os eventos estão apresentações culturais, exposições e a continuidade das oficinas. Tudo isso em alusão ao Dia do Marinheiro, que comemora o nascimento de Joaquim Marques Lisboa, o Almirante Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil.

O Impacto na Comunidade

Para muitos visitantes, como o militar Cláudio Fernandes Almeida, que serviu na Marinha, a visitação foi uma oportunidade de reviver o passado e reencontrar um pouco do sentimento de pertencimento à instituição. “Foi uma experiência incrível. Lembro muito bem do cheiro de óleo e tinta, que marcam a vida de quem já serviu à Marinha”, disse Almeida. Ele destacou a importância da divulgação do trabalho da Marinha, especialmente na Amazônia, onde a instituição desempenha papel crucial no apoio a ribeirinhos e na proteção das águas da região.

Cleide Botelho e sua familia durante visitação (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Cleide Botelho, recepcionista e visitante do evento, também compartilhou sua emoção ao participar da visitação. “Eu estou achando maravilhoso. Meu avô fez parte da Marinha, então estar aqui é um sonho. A programação está maravilhosa e a apresentação dos marinheiros, com as músicas paraenses, foi incrível”, afirmou. Cleide estava acompanhada da família e destacou a importância do evento para a cultura local. “É muito importante para o público paraense, pois traz à tona nossa relação com o mar e a história da Marinha.”

Um Olhar Sobre a História da Marinha

A programação faz parte das comemorações do Dia do Marinheiro, data que homenageia o Almirante Joaquim Marques Lisboa, mais conhecido como Tamandaré. Ele foi uma figura fundamental nas batalhas do Brasil, como as da Independência e a Guerra da Tríplice Aliança, e é considerado um símbolo da coragem e dedicação da Marinha. Durante a Semana da Marinha, como é chamada a programação, a instituição abre suas portas à população, mostrando não apenas seus feitos históricos, mas também a importância do trabalho diário realizado por seus membros.

Com a visitação aos navios encerrada no domingo, 8, o evento na Estação das Docas foi um marco nas comemorações do Dia do Marinheiro em Belém. A programação, que contou com a participação de milhares de pessoas, foi uma oportunidade para estreitar a relação da Marinha com a sociedade paraense, permitindo que a população conhecesse de perto as embarcações e o trabalho realizado pelos militares da instituição. As atividades seguem até o dia 19 de dezembro, oferecendo mais chances para quem deseja participar e entender o papel fundamental da Marinha na segurança e desenvolvimento da região amazônica.