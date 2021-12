VÍDEO: Parte da rodovia que liga Pará ao Maranhão desaba neste domingo (19)

Um trecho da rodovia MA-125 que liga os estados do Pará e Maranhão acabou cedendo, neste domingo (19), em virtude das fortes chuvas que têm caído na região maranhense, em especial nesta madrugada. O trecho em questão, de acordo com as primeiras informações, situa-se entre as cidades de Vila Nova dos Martírios (MA) e Cidelândia (MA). A estrada liga a região dos municípios de São Pedro da Água Branca, no Maranhão, e Abel Figueiredo, no Pará, e é uma das principais vias de acesso à população desses dois estados.

A estrada já aparentava ter sua passarela asfáltica deteriorada. Nas redes sociais, foi postado que o rio Jacarezinho transbordou e atingiu a rodovia.

No momento em que a estrutura da base foi levada pela correnteza do rio, muitos moradores foram ao local para verificar a situação. Por ser estadual, a princípio, cabe sua recuperação ao governo do Maranhão. A via encontra-se interditada, como veiculado nas redes sociais.