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VÍDEO: Carro é transportado de forma improvisada em embarcação no Marajó e viraliza

A ação chamou atenção não apenas pela criatividade, mas também pelo risco envolvido

Gabrielle Borges
fonte

A cena inusitada foi registrada no Marajó. (Reprodução)

Uma cena inusitada registrada no Marajó chamou a atenção, divertiu e preocupou internautas paraenses nas redes sociais.

No vídeo, que rapidamente se espalhou pela internet, é possível ver um grupo de homens ajudando a colocar um carro em cima de um barco, mesmo com chuva, em um transporte improvisado que chamou a atenção pelo perigo envolvido e pelo jeito criativo de movimentar o veículo.

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A ação improvisada chamou a atenção não apenas pela criatividade, mas também pelo risco envolvido: transportar um veículo dessa forma pode provocar acidentes graves, tanto para quem está manuseando o carro quanto para possíveis passageiros da embarcação.

Confira o momento

A publicação, entretanto, também rendeu diversos comentários bem-humorados. Entre os mais destacados estão: “Bora ali que é mais barato”, “A gente morre e não vê tudo, é verídico” e “Corajoso”, disseram alguns internautas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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