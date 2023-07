Caminhonete avaliada em mais de meio milhão de reais atola em Salinas

Na praia do Farol Velho, em Salinópolis, uma caminhonete Dodge Ram, avaliada em mais de R$ 500 mil, ficou atolada na última quarta-feira (19). Segundo informações do Portal Capanema, a caminhonete ficou presa e precisou contar com ajuda de outro veículo, uma Land Rover, e com o apoio de banhistas que estavam no local, para desatolar.

VEJA MAIS:

A situação ocorreu após o motorista da caminhonete ter se arriscado a passar por uma área de lama na praia. De acordo com as informações, o condutor confiou na tração do veículo para superar o obstáculo natural, porém, atolou durante o percurso. Por sorte, a maré estava longe de alcançar a área e o veículos não foi danificado.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)