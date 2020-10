Casal vai fazer sexo em fazenda, mas carro atola e precisa de resgate

Um momento íntimo de um casal que não teve a identidade revelada terminou de maneira inesperada, quando o carro em que eles estavam ficou atolado no campo de um fazendeiro e os dois precisaram pedir socorro para saírem da situação. A empresa que prestou o serviço, Campbell’s Recovery registrou a ação e publicou no Facebook no domingo (25).

A fazenda fica em Buckinghamshire, na Inglaterra, e o fazendeiro não chamou a polícia, apenas multou o casal em 50 libras (o equivalente a 366 reais).

O homem no carro foi quem ligou pedindo ajuda, indicando os funcionários da empresa a procurarem o único carro azul no campo.

Em uma das fotos aparece a mulher sentada no carro enquanto uma máscara facial está pendurada no espelho retrovisor. Em outra, seu companheiro aparece procurando um cabo de reboque na mala.