Verminoses: especialista orienta como evitá-las durante o verão

Inimigo comum e antigo, os vermes podem estar por toda a parte. Desde a areia onde o seu filho brinca, na pracinha ou na praia, até em alimentos mal lavados ou preparados. Esses parasitas precisam de umidade e calor para se proliferarem, portanto, o verão é uma das épocas mais críticas de contaminação. As verminoses são doenças causadas por diferentes parasitas que se instalam no organismo do hospedeiro, sendo a giardíase e a amebíase os tipos mais comuns no verão. O médico infectologista Caio Botelho, de Belém, explica que isso ocorre porque essas parasitoses intestinais são transmitidas pela água, assim, com mais banhos em piscinas, igarapés, rios ou praias, a exposição à água contaminada é maior, especialmente para crianças, que têm maior chance de a engoli-la enquanto brincam e nadam nesses locais.

Além disso, águas contaminadas presentes em sucos ou em alimentos como verduras e frutas, quando não estão bem acondicionados e devidamente limpos, ou que entram em contato com animais como moscas, também podem transmitir essas doenças.

O médico alerta sobre outro fator que contribui para maiores chances de contaminação no verão: com o sol e calor típicos do período, as pessoas acabam ingerindo mais água para evitar a desidratação. Em caso de consumo de água de torneira, não filtrada ou clorada, as possibilidades de contaminação por verminoses aumentam.

Sintomas

As verminoses podem não apresentar sintomas, informa o infectologista. Quando apresentam, são comuns náuseas, vômito, diarreias e perda de peso. Ele destaca que crianças pequenas tendem a ter vermes que podem sair inteiros pelas fezes ou pelo vômito. Quando isso ocorre, a contaminação já está em uma fase muito avançada.

"Crianças e idosos acabam ficando mais vulneráveis às parasitoses porque eles acabam desenvolvendo quadros mais graves delas. Então, por exemplo, idosos com giardíase tendem a desidratar e ficar muito debilitados. Enquanto as crianças podem ter algumas parasitoses que parecem com intolerâncias alimentares", enfatiza.

O médico ressalta que, em crianças, as parasitoses também podem causar anemia, devido a alguns vermes acabarem machucando e sugando o sangue da mucosa dos órgãos afetados.

Tratamento

O especialista recomenda que, mesmo sem sintomas, todos façam, de seis em seis meses, o uso dos antiparasitários, sobretudo crianças, idosos ou pessoas com uma condição de saúde específica. Ele acrescenta que o ideal é usar o antiparasitário após o verão, e não antes.

"Esse antiparasitário pode ser melhor indicado pelo seu médico que faz acompanhamento com a suspeita de contaminação por cólicas, enjoos ou diarreia, principalmente enjoos que ficam vem e voltando, além de sangramento nas fezes após ingerir algumas comidas específicas", afirma.

Dicas para prevenir as verminoses

"As principais medidas são o cuidado com os alimentos e com a água. É importante estar atento, principalmente quem come muito fora de casa, em ambientes onde a gente não sabe a procedência da água e da higienização dos alimentos crus", adverte.

Confira outras dicas:

- Ser rigoroso com o hábito de higienização das mãos, celulares e garrafinhas de água (com água e sabão, lembrando que o sabão precisa agir por alguns minutos e ser retirado completamente em seguida para não causar desconforto gastrointestinal).

- Verificar se no garrafão de água para consumo teve selo de verificação.

- Se for água de poço, aqueça a água em uma temperatura onde ela borbulhe e depois armazene em geladeira. Pode colocar o cloro na água, com os cloretos que estão disponíveis nas unidades básicas de saúde.



