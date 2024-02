'Verme do coração': mosquito da dengue também transmite doença para Pets

Durante o período chuvoso, que ainda prevalece na região, os animais também são afetados pela queda de temperatura e podem contrair doenças devido a mudança no clima. A dengue, que tem causado preocupação a nível nacional, é transmitida pelo mesmo mosquito (Aedes aegypti) que, nos animais, é vetor uma doença conhecida como ‘verme do coração’. Além dela, outros vírus são facilmente transmitidos em ambiente úmido e por isso, alguns cuidados a mais são necessários para manter cães e gatos saudáveis nesta época do ano.

Em Ananindeua, a estudante de Medicina Veterinária, Layne Soares, é tutora de cinco cães: Thor e Amora, da raça Yorkshire, Teddy e Channel que são Spitz alemão e Duque que é da raça Shih-tzu. Segundo ela, para manter a saúde dos animais em dia, o primeiro cuidado é a vacinação. "É essencial a vacinação contra a gripe, todos eles são vacinados, nunca griparam e eu acredito que é muito por conta da vacinação. Eu também evito andar com eles em poça de água, porque eu tenho medo de leptospirose apesar de serem vacinados com a V10, vacina que protege de algumas cepas da leptospirose", explica.

Durante o período do inverno amazônico, doenças como leishmaniose se proliferam e também podem atingir e causar até mesmo a morte de animais. O Aedes Aegypti também é responsável pela transmissão da dengue, pode infectar animais com Dirofilaria immitis, parasita causador da Dirofilariose, conhecida como verme do coração, doença que afeta coração e pulmão e pode levar a óbito. Layne conta que para proteger seus cachorros de mosquitos, utiliza repelente natural específico para animais, a base de cravo-da-índia, arnica e copaíba.

Ainda de acordo com a estudante, a alimentação dos animais também é feita com bastante cuidado para aumentar a imunidade. "Eles comem alimentação natural, é bem suplementada. Eu mudo muito os ingredientes, por exemplo, as leguminosas. Eu vario bastante para que eles alcancem o maior número de nutrientes possíveis com o alimento. Então eu cuido muito da imunidade deles. Isso ajuda eles a não adoecerem de nenhuma forma", diz.

Outro ponto muito importante para manter a saúde dos animais, é a prática de exercícios físicos que ajudam a prevenir doenças, como a obesidade. No período de inverno, é mais difícil levar cães para passear em ruas, praças e parques. Layne explica que teve que se adaptar dentro do seu apartamento para poder brincar e estimular seus pets a se exercitarem. "Aqui dentro eu brinco muito com eles, faço eles caçarem as coisas utilizando petisco natural, brinquedos, eles brincam bastante dentro de casa, correm, coloco eles para correr. Eu faço essa questão ambiental com eles dentro de casa para eles se movimentarem, para eles fazerem o que fazem quando estão passeando", conta a tutora.

Cuidados

O médico veterinário Rogério Politi, explica sobre essas doenças em animais domésticos no período chuvoso. Segundo o profissional, o aumento da umidade favorece tanto doenças respiratórias quanto doenças de pele. "Este período favorece o aumento de dermatites, piodermites, doenças fúngicas, causando coceira e irritação na pele. Nesta época chuvosa, também tem o aumento do número de moscas, mosquitos, fazendo aumentar também os casos de miíase, bicheira, verme do coração, a leishmaniose. Todas essas doenças que são transmitidas por vetores, aumentam no período chuvoso devido o aumento da reprodução de insetos", diz.

Rogério ainda explica que é necessário que os tutores tenham um cuidado de controle do ambiente. "Hoje em dia existem coleiras, produtos que ajudam o tutor a combater e evitar a picada destes mosquitos, evitando a propagação de doenças. Porém, é importante sempre fazer um diagnóstico antes para ter certeza que seu animal não está acometido. Em relação a doenças respiratórias, animais com mais pelos sofrem mais, para isso existe a vacina, tanto a vacina contra pneumonia, como também a rinotraqueite e traqueobronquite que dá em felinos. Então, o fundamental nesta época é a gente sempre ter bom senso. Evitar que o animal fique molhado, não andar na chuva, se andar depois secar o animal. Manter as vacinas em dia, para que a vacinas protejam contra essas principais viroses que são transmitidas nessa época", finaliza.