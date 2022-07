Verão em Salinas: banhistas movimentam a praia do Atalaia neste sábado

A movimentação na praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Estado, foi mais intensa neste segundo final de semana de julho do que no primeiro. A constatação é dos comerciantes de diversos setores, que se animaram com os milhares de banhistas que ocuparam o local neste sábado (9). Eles experimentam um ano de maior flexibilização das restrições contra a covid-19, em razão da cobertura vacinal, e contam que a expectativa é que o fluxo seja ainda maior nos próximos finais de semana.

Um dos setores impactados pela pandemia foi a hotelaria. Durante o primeiro surto de casos do coronavírus em 2020, um estudo do Fórum de Operadores do Hoteleiros do Brasil (FOHB) mostrou que o Norte tinha o segundo pior desempenho da taxa de ocupação de hotéis, com queda de 42,3% em comparação com o mesmo período antes da pandemia. Esse impacto foi sentido pelo hotel que a Natália Nunes gerencia, próximo à rampa da praia do Atalaia. O lugar chegou a fechar por três meses e demitir funcionários. Para este julho, a palavra é esperança: o quadro funcional já foi recomposto e as reservas já estão a todo vapor.

“No final de semana passado, a procura ainda foi baixa. Já neste, está mais intensa. O período pós-pandemia está dando muita ansiedade na gente, porque a área de hotelaria e do turismo, de modo geral, passou por um período bem difícil. Mas a demanda está entrando na normalidade, na medida do possível, com a flexibilização. Então, a gente está esperando que isso vá acarretar um bom mês de julho para o nosso setor. A procura maior esta sendo para os próximos finais de semana, por causa dos eventos previstos para ocorrerem nos próximos finais de semana, então a expectativa está alta”, diz a administradora do hotel.

A esperança que está presente nas brincadeiras de crianças, que ocupam a areia da praia do Atalaia. A Valentina, de 2 anos de idade, nasceu poucos meses antes dos primeiros casos de covid-19 no país. Com as recentes flexibilizações, sua mãe, a administradora Camila Tavares, se sente mais à vontade para trazê-la à praia junto ao irmão e demais familiares. “Desde que flexibilizou mais, a gente pôde trazer as crianças, tanto a Salinas, como a outras praias mais próximas da capital, como Mosqueiro”, disse Camila.

Esse é o primeiro final de semana de julho deste ano que Camila e a família Tavares vão a Salinas aproveitar o verão. Ela juntou os parentes para alugarem uma casa próxima à praia. “Sempre, durante as férias, gostamos de vir para Salinas. As crianças adoram praia, então a gente aproveitou o recesso da escola para trazê-los e fazer a felicidade delas, que é praia”, completou.

Fiscalização

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) do Pará e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão posicionados ao longo da BR-316 para fiscalizar veículos que saem da capital rumo a Salinas e outros destinos do verão. De acordo com o agente Ivan Feitosa, coordenador de operações de trânsito do Detran, três pessoas foram detidas na última sexta-feira (8), durante a fiscalização. “Estamos voltados para coibir os excessos, principalmente de quem vai fazer a combinação bebida e direção”, conclui.