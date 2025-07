Veja os serviços que podem ser encontrados na Usina da Paz de Bragança

A nova Usina da Paz de Bragança, no nordeste do Pará, já é referência em serviços públicos gratuitos e de qualidade para a população. Inaugurada em 8 de julho, a unidade reúne mais de 70 atendimentos e atividades gratuitas, entre eles serviços de saúde, assistência social, cursos profissionalizantes, práticas esportivas e espaços de lazer e cultura. A iniciativa faz parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz), do Governo do Pará, em parceria com a Prefeitura de Bragança.

Localizada na avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Vila Sinhá, a Usina funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, com programação ampla e gratuita. O local foi planejado para ser um espaço de convivência, capacitação e proteção social, e já atendeu mais de mil pessoas nas primeiras semanas de funcionamento, segundo a prefeitura.

Estrutura e serviços da Usina da Paz de Bragança

A Usina ocupa cerca de 7 mil metros quadrados e possui infraestrutura moderna, com biblioteca, salas de aula, laboratório de informática, sala de produção científica, cinema (Cine Paz), teatro e ambientes para apresentações culturais e oficinas.

Na área do esporte, há quadras para futebol, vôlei, handebol e basquete, além de aulas regulares de natação, hidroginástica e artes marciais. A programação é constantemente atualizada nas redes sociais oficiais da Usina da Paz de Bragança, onde também são divulgadas as vagas para oficinas e cursos.

Entre os principais serviços oferecidos estão:

Atendimento médico e odontológico

Psicologia e assistência social

Emissão de documentos

Proteção à mulher em situação de violência (Programa Para Paz)

Cursos profissionalizantes, como corte e costura, gastronomia e informática

“A Usina da Paz oferece mais de 71 serviços ao nosso município, com atendimento em áreas como saúde, assistência social, proteção à mulher e cursos que valorizam a tradição local”, afirmou o prefeito Mário Júnior.

Inscrição gratuita e por demanda espontânea

Todas as atividades e atendimentos são gratuitos, e os interessados podem se inscrever diretamente na unidade, de segunda a sexta-feira. Não é necessário agendamento prévio, basta comparecer com documento de identificação.

De acordo com o prefeito, “a Usina da Paz funciona de 8h até as 22h e, através das redes sociais, apresenta os cursos e vagas que são demanda espontânea. As pessoas procuram e ocupam essas vagas”, disse.

Impacto social e geração de renda

Além de promover inclusão e cidadania, a Usina de Bragança também deve contribuir com o turismo local e a geração de renda. “A segurança ficou mais concreta, e a Usina ajuda na qualificação de quem trabalha com gastronomia, hospedagem e atendimento ao turista”, reforçou o prefeito.

O espaço integra a segunda unidade da Região Caeté, a primeira foi inaugurada em Capanema, e reforça o compromisso do programa TerPaz em levar cidadania a territórios com maior vulnerabilidade social. Em todo o estado, as Usinas da Paz já somam mais de 9,9 milhões de atendimentos desde 2021. Em bairros que receberam o projeto, houve redução de até 90% nos crimes violentos, segundo dados oficiais.

Serviço - Usina da Paz de Bragança

Endereço: avenida Juscelino Kubitschek, Vila Sinhá, Bragança (PA)

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h

Acompanhe: Programação e vagas são divulgadas nas redes sociais oficiais da Usina

Atendimento: Gratuito, por ordem de chegada

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)