Previsão do tempo para Belém no último final de semana do ano

A previsão do tempo para o último final de semana do ano é de clima bom apenas com chuvas isoladas em todo o Estado do Pará. Em Belém, nesta sexta-feira (27/12) e sábado (28/12) não deverá ter nenhuma chuva forte, apenas chuviscos no final da tarde e início da noite. O domingo (29/12) terá chuvas fracas com a média de 10 mm.

Em Belém, a formação de nuvens deverá provocar chuvas isoladas em Outeiro, Cotijuba e Mosqueiro.As temperaturas neste final de semana devem ter as mínimas entre 22°C a 24°C e máximas entre 33°C a 35°C.

Em Salinas, o sábado a chuva também ocorrerá no final da tarde até o início da noite. As temperaturas no litoral ficarão com as mínimas entre 23°C a 25°C e as máximas entre 30°C a 32°C.