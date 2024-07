Veja a previsão do tempo para Salinas, Mosqueiro e Outeiro neste fim de semana

As condições atmosféricas para este final de semana indicam que permanece a massa de ar seco (sistema de alta pressão) sobre o estado do Pará, deixando as temperaturas elevadas e há predominância de tempo bom na maioria do estado. A previsão foi divulgada, nesta sexta-feira (19), pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Nas mesorregiões mais ao norte (Região Metropolitana de Belém, Nordeste Paraense, Marajó, Calha Norte e o norte do Baixo Amazonas) há formação de linhas de instabilidades sobre a faixa litorânea do estado e por circulação atmosférica em altos níveis, principalmente nos períodos da tarde e noite e no domingo, provocando a formação de chuvas e que podem ser acompanhadas de trovoadas.

Para a região Nordeste do estado, neste sábado, incluindo o município de Salinópolis, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas isoladas na faixa litoral pela manhã. À tarde à noite céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas em áreas isoladas. No domingo pela manhã o céu estará parcialmente nublado a nublado e podem ocorrer chuvas em áreas isoladas. À tarde e à noite, tempo parcialmente nublado e chuvas isoladas.

Já para a Região Metropolitana de Belém (o que inclui Mosqueiro e Outeiro), este sábado pela manhã será de poucas nuvens a parcialmente nublado e sem chuva. Tarde e noite com tempo parcialmente nublado e chuvas isoladas no final da tarde.

No domingo pela manhã, poucas nuvens a parcialmente nublado e chuvas rápidas e isoladas no final da manhã. À tarde e à noite, tempo parcialmente nublado a nublado com chuvas em áreas isoladas no final da tarde e início da noite. Em Belém, as temperaturas do ar com mínima de 23ºC e máxima de 35/34ºC.

Umidade relativa do ar variando entre 50 e 95%. Vento fraco a moderado, com predominância de nordeste. A sensação de forte calor deverá continuar em Belém, assim como em grande parte do território paraense.

Ao longo do dia temos predomínio de sol deixando o tempo bom para os veranistas. Ainda segundo a Semas, em Belém, o calor deverá continuar intenso devido às elevadas temperaturas do ar que podem chegar até 35ºC.

Tábua de marés (em metros). Maré altas: os riscos de maré alta são considerados a partir de 3 m

Salinópolis:

Sábado, dia 20

0h26: 1.2

6h06: 4.7

13h06: 0.7

18h53: 4.5

Domingo, 21

1h24: 0.9

6h58: 4.9

14h00: 0.5

19h45: 4.6

Mosqueiro

Sábado, dia 20

3h41: 0.9

9h38: 3.5

17h11: 0.6

22h21: 3.1

Domingo, 21

4h41: 0.8

10h21: 3.6

18h00: 0.5

23h06: 3.2