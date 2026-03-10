Veja a lista de aprovados no PSE para o curso de Música na Uepa

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta terça-feira (10), a primeira chamada subsequente do Processo Seletivo Específico para o curso de licenciatura em Música. 17 candidatos foram aprovados na repescagem. As matrículas iniciam nesta terça (10) e seguem até 13 de março.

Os aprovados nos processos seletivos específicos para Quilombolas e Indígenas, Letras-Libras e Música terão matrícula presencial de 10 a 13 de março, na Coordenação de Registro e Controle Acadêmico do campus onde foram aprovados para cursar a graduação.

Entre os documentos obrigatórios para matrícula estão: documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de residência, título de eleitor com comprovante de quitação eleitoral, foto 3x4 recente, além de documentações específicas para candidatos cotistas, conforme previsto no edital nº 13/2026, publicado em www.uepa.br.

Candidatos oriundos da rede pública poderão apresentar declaração de conclusão do ensino médio do ano letivo corrente, devendo substituir pela documentação definitiva em até 30 dias, sob pena de não efetivação da matrícula definitiva.

Acesse o listão aqui.

Documentos necessários para matrícula

1. Declaração de Ocupação de Vaga Única, fornecido no ato da matrícula;

2. Carteira de Identidade;

3. Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4. Certidão de Nascimento ou Casamento;

5. Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos);

6. 01 foto 3x4 recente (colorida);

7. Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE;

8. Histórico Escolar do Ensino Médio;

9. Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

10. Comprovante de Residência (recente que contenha CEP);

11. Formulário de Autodeclaração;

12. Declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena, para candidatos convocados nas cotas étnicoraciais-quilombola e que sejam indígenas;

13. Declaração comprobatória de pertencimento à comunidade Quilombola, para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais-quilombola e que sejam quilombolas;

14. Documento da condição autodeclarada de Pessoa com Deficiência (para candidatos convocados nas cotas PcD ou Vaga Adicional PcD), além de Laudo Médico nos termos do item 5.1 e 5.2 e exames complementares previstos no item 5.6. do edital 13-2026 publicado em www.uepa.br;

15. Autodeclaração de Atendimento ao Requisito Renda (para candidatos convocados na cota renda), além da documentação comprobatória prevista no item 6.3 do edital 13-2026;

16. Laudo médico, comprovando a perda de audição bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de (500Hz, 1.000Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz (para candidatos classificados no Curso de Licenciatura em LIBRAS - Vagas para Pessoas Surdas).