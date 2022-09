Varíola dos macacos: Pará tem 35 casos confirmados e 8 suspeitos

Desde quarta-feira (21) o Pará não tem novo caso confirmado de varíola dos macacos (monkeypox), permanecendo com 35 registros até o momento – a maioria deles em Belém (22 casos). Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), neste domingo (25). Porém, o número de pacientes com suspeita da doença subiu de 4 para 8, da última quinta-feira (22), até este domingo, sendo três deles na capital paraense e outros três em Ananindeua.

Ainda de acordo com a Sespa, até o momento, 72 casos que eram considerados suspeitos de varíola dos macacos foram descartados após exames. A pasta informou também que o acompanhamento e monitoramento dos pacientes são feitos pelas secretarias de saúde municipais.

Na semana passado, o titular do Ministério da Saúde, ministro Marcelo Queiroga, informou que o Brasil vai receber 50 mil unidades da vacina contra a varíola dos macacos ainda neste mês de setembro. Inicialmente, serão vacinados os profissionais de saúde que lidam diretamente com amostras de infectados e pessoas que tiveram contato com portadores do vírus, segundo Queiroga.

Também na semana passada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que a testagem para monkeypox fosse incluída no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, diante do cenário da doença no país.

Veja os municípios paraenses com casos confirmados de varíola dos macacos:

Belém (22),

Ananindeua (05),

Santarém (04),

Marituba (02),

Barcarena (01) e

Paragominas (01).

Veja os municípios paraenses com casos suspeitos de varíola dos macacos