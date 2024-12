Validade das carteiras de meia-passagem estudantil é prorrogada até março no Pará

A Comissão Gestora Tripartite da Meia-Passagem Estudantil Intermunicipal do Pará (Cogmep) publicou, nesta segunda-feira (30), no Diário Oficial do Estado (DOE), portaria prorrogando a validade de todas as carteiras vencidas.

As carteiras dão direito a 50% de desconto no valor das passagens aos estudantes que estão regularmente matriculados e foram prorrogadas até o dia 31 de março de 2025, dando o direito para os usuários utilizarem os documentos vencidos sem nenhum prejuízo.

Em caso de não cumprimento da portaria por parte dos operadores do transporte público intermunicipal, o usuário pode denunciar o fato nos canais de ouvidoria por meio do e-mail ouvidoria@artran.pa.br, Whatsapp (91) 98418-6173, ou presencialmente nos postos de atendimento da Artran nos terminais e na sede da Agência, na rua dos Pariquis, 1907, bairro de Batista Campos, em Belém.

